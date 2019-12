Naomi Campbell: «Non sono un'icona della moda»

LONDRA - Naomi Campbell ha rivelato di non sentirsi assolutamente un'icona della moda. La supermodel, che durante il "British Fashion Council" verrà insignita del premio Fashion Icon, ha detto di non credere di poter essere considerata un mito delle passerelle, nonostante sia vista proprio così da tutti gli esperti del settore.

Ha spiegato: «È un onore poter essere considerata tale, non lo nego. Ma non penso a me stessa come un'icona della moda. Ma rispetto e sono davvero orgogliosa di ricevere questo premio. Non so se questa definizione possa dipendere dall'età o da quanti anni hai trascorso a fare questo lavoro. Non so se l'essere un'icona sia associata alla longevità di una carriera».

La 49enne ha poi detto di aver sempre fatto con grande passione e impegno il suo lavoro. «Non ho mai voluto competere con nessuno, mi piace solo quello che faccio e ogni volta è qualcosa di nuovo e diverso. Mi piace il mio lavoro», ha aggiunto.

In una precedente intervista Naomi aveva ammesso che nonostante siano ormai molti anni che lavora nel mondo della moda non ha mai avuto una strategia vera e propria per la sua carriera, ma che l'importante è sempre stato trovare almeno del tempo libero da dedicare a se stessa. «Non ho una strategia, non l'ho mai avuta. Ho sempre lavorato, a volte le cose andavano bene, altre no. Ma sono sempre rimasta al mio posto. Questo è stato il mio percorso. Non ho mai smesso, mi sono però presa sempre del tempo per me stessa», ha concluso.