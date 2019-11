«Restituiscimi il regalo che ti ho fatto»

ROMA - Samantha De Grenet, ospite in studio a "Vieni da me", ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita, inclusa la storia d'amore con Leonardo Pieraccioni. I due sono stati legati per circa due anni e mezzo fino al 2001. Quando le è stato chiesto il motivo della fine di quel rapporto, la showgirl ha risposto: «Tempi sbagliati, mettiamola così».

Samantha ha poi lanciato un appello al regista toscano e gli ha chiesto di restituirgli uno dei regali che lei gli fece quando stavano insieme. «Nel periodo in cui stavamo insieme gli feci un quadro che chiamai L'isola deserta. Erano raffigurate delle cose che riguardavano lui. Secondo me lo ha buttato anzi posso fare un appello? Leo se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai avere? Anche solo in fotografia così lo faccio vedere a Caterina», ha affermato la 49enne durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Raiuno.

Infine ha rivelato di aver rinunciato ad alcune proposte di lavoro interessanti nel periodo in cui era fidanzata con Pieraccioni e di essersi così preclusa una carriera da attrice per paura di essere etichetta come una «raccomandata». «Se non ho fatto l'attrice ci sarà un motivo. Mi sono sempre vergognata, ma non ero male a recitare. Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un'arma ai malpensanti. Oggi se tornassi indietro le accetterei tutte quelle proposte», ha concluso.