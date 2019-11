Giorgia Venturini: «Non pago gli interventi di chirurgia estetica»

ROMA - Giorgia Venturini, ospite nel programma radiofonico "La Zanzara", condotto da Giuseppe Cruciani su Radio24, ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma di non aver mai pagato di tasca sua gli interventi. Quando le è stato chiesto quanto avesse speso in tutti questi anni tra punturine e operazioni di chirurgia estetica, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha risposto: «Non so, onestamente me l'hanno sempre regalata i miei amici chirurghi... Le mie tette sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono».

«Si fanno i collaudi alle macchine? Beh, ogni tanto bisogna collaudare anche il corpo...», ha aggiunto l'opinionista sportiva di "Tiki Taka" con un pizzico d'ironia.

Giorgia si è poi lasciata andare ad alcune confessioni bollenti sulla sua vita amorosa raccontando di non essere mai stata con una donna, nonostante sia molto corteggiata anche dal genere femminile. Ha confidato di alimentare le sue fantasie sessuali con dei sex toys quando è in dolce compagnia. «Se mi piacciono le donne? Non ci sono mai andata, però mai dire mai. Sono molto corteggiata anche da loro. Sex toys? Mi è capitato di usarli, sia da sola che con un uomo...», ha concluso.