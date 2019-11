Antonella Clerici dice no a "La Prova del Cuoco"

ROMA - Antonella Clerici ha smentito nuovamente i rumor secondo cui tornerà alla conduzione de "La Prova del Cuoco" e ha rivelato che ci sono invece altri progetti in cantiere per lei entro maggio dell'anno prossimo.

Quando le è stato chiesto se siano vere le voci che la vorrebbero di nuovo al timone dello show di Raiuno, ha risposto: «Sono notizie che leggo anch'io, ma non so cosa farò. Ho sempre detto che a "La Prova del Cuoco" così com'è non torno perché l'ho già fatta. Vedremo gli sviluppi e le esigenze della Rai».

Al momento quel che è certo è che Antonella la rivedremo sul piccolo schermo solo in occasione della prossima edizione dello "Zecchino d'Oro" che andrà in onda dal 4 al 7 dicembre. «È una prima volta, anche se la mia vita spesso si è incrociata con lo Zecchino. La canzone 'Le tagliatelle di Nonna Pina' l'ho sentita per caso in radio mentre andavo a "La Prova del Cuoco", l'ho voluta nel mio programma ed è diventata un tormentone. I bambini sono nel mio destino, così come la cucina», ha dichiarato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

La 56enne ha poi confidato che durante questo periodo di stop sta lavorando ad alcuni progetti che potrebbero rivederla protagonista sulla rete ammiraglia della tv di stato a maggio del 2020. «Allo scadere del contratto la mia prima scelta è sempre la Rai, perché è la mia casa, la mia famiglia, ma devono esserci i programmi giusti e non voglio imporre la mia presenza. Stanno pensando a un format per me che potrebbe andare tra aprile e maggio, a gennaio vedremo se si concretizzerà», ha spiegato Antonella. «I rapporti con la Rai sono ottimi, tranquilli. All'inizio ci sono rimasta male, poi l'ho presa come un'opportunità. Lavoro, penso, leggo», ha concluso.