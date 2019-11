Dopo Temptation Island, Serena Enardu rivela: «Ho tanti momenti di tristezza»

ROMA - Serena Enardu, che ultimamente è stata poco presente sui social destando preoccupazione nei suoi fan, ha rotto il silenzio e ha spiegato il motivo della sua assenza da Instagram.

«Ciao a tutti! Sono un po' sparita. Ieri mattina sono stata fuori con mio figlio per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Dopo lui si è messo a fare i compiti e io mi sono addormentata. Io quando mi addormento, cosa che non mi capita quasi mai, mi sveglio col malumore. E questo è un periodo particolare, per quello mi viene il malumore», ha raccontato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" in una Story.

Serena dopo la fine della storia d'amore con Pago, durata ben sei anni e giunta al capolinea durante l'ultima edizione di 'Temptation Island Vip', sembra forse un po' disillusa per quanto riguarda i rapporti sentimentali. «Mi vengono in testa mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c'è una musica particolare e insomma...», ha aggiunto la 43enne.

Serena ha però voluto rassicurare i fan che non si tratta di nulla di irreparabile. «Sto bene, alterno momenti, però li faccio durare molto poco quelli di tristezza. Perché ci sono ed è normale, credo sia la cosa più normale del mondo. Però io cerco di farli passare molto in fretta. Non è facilissimo, però ci riesco», ha concluso.