Nina Senicar è diventata mamma, nata la piccola Nora Grace

LOS ANGELES - Nina Senicar è diventata mamma. L'attrice e showgirl ha dato alla luce il suo primo figlio a Los Angeles. Si tratta di una femminuccia, a cui è stato dato il nome di Nora Grace. Lo ha annunciato la stessa 33enne di origini serbe con un post social pubblicato solo 4 giorni dopo la data del parto.

Nel tardo pomeriggio di martedì 12 novembre Nina ha infatti condiviso su Instagram un'immagine dei piedini della neonata, accarezzati dalle sue mani e da quel del suo compagno. Lui è l'attore americano Jay Ellis, a cui è legata da circa 4 anni. Accanto allo scatto la Senicar ha scritto: «E così, in un attimo le nostre vite hanno cambiato completamente significato. Benvenuta Nora Grace Ellis». Lo scorso settembre Nina aveva posato con il pancione in vista sulla copertina dell'edizione serba del magazine 'Hello'.

Dal 2012, dopo tanti anni passati in Italia, ha però deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha intrapreso la carriera di attrice. Qui ha incontrato l'attuale compagno. Quando le manca l'Italia, suo paese adottivo, dove si è anche laureata con ottimi voti alla Bocconi di Milano, la Senicar fa visita alla sua cara amica Elisabetta Canalis, che come lei vive sulla West Coast. E' nota al mondo del gossip per aver avuto relazioni con personaggi famosi, tra cui Marco Borriello ed Ezio Greggio, con cui ha anche presentato il programma 'Velone'.