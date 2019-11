Ferragni importunata in aereo

MILANO - Chiara Ferragni ha raccontato di essere stata vittima di un fan troppo invadente durante il suo ultimo viaggio in aereo per New York.

«Questo tizio, sulla cinquantina, ha iniziato a scattarmi foto mentre dormivo. È una cosa tipo Psycho».

«Seduto vicino a me, il mio amico Fabio (il suo manager Damato, ndr) - ha spiegato l’imprenditrice su Instagram - ha visto la scena. Lo ha preso per la felpa e lo ha rincorso. Il tizio si è rinchiuso nel bagno per un quarto d’ora. Fabio lo ha aspettato e quindi questo gli ha fatto vedere che aveva cancellato la foto».