Giulia De Lellis minaccia: «Se parlo io, rovino famiglie»

ROMA - Giulia De Lellis si è sfogata in un video pubblicato su Instagram, attaccando alcune persone che però non ha voluto nominare. L'influencer ha fatto sapere di aver letto e visto cose che la riguardano e che non le sono affatto piaciute, ma di non aver voluto aprire una polemica pubblica con chi è stato poco carino nei suoi confronti. «Cioè devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti», ha affermato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" nella clip pubblicata sul social.

«Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando», ha aggiunto la 23enne. «Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante», ha continuato lanciando quindi più che una frecciatina a chi, a suo dire, prova ad emularla senza riuscirci.

Giulia, sebbene in maniera molto criptica, ha infine messo in guardia queste persone. «Non voglio dare importanza. Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono tutto, quindi occhio», ha concluso.