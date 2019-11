John Cena è «estremamente felice» con la nuova fidanzata

LOS ANGELES - John Cena è estremamente felice della sua nuova relazione sentimentale. L'attore e wrestler professionista è attualmente legato a Shay Shariatzadeh e ha fatto sapere che non potrebbe essere più felice. Ha detto: «Posso dire con grande certezza che sono estremamente felice». John avrebbe dovuto sposare Nikki Bella, ma lo scorso anno i due si sono lasciati prima del matrimonio, e il 42enne ha spiegato di non volere che la sua nuova relazione sia paragonata a quella precedente.

Parlando nel programma tv 'Today' ha aggiunto: «Ogni esperienza che facciamo nella vita ci dà la possibilità di capire chi siamo e chi non siamo e se ho fatto qualcosa in passato non significa che debba rifarla di nuovo. Credo che se c'è qualcosa di cui dovrei fare tesero e che bisogna rimanere sempre sé stessi e mettere dei paletti. Anche se non mi piace parlare della mia vita privata».

«Però questa è una cosa che voglio condividere per mandare un messaggio a tutti. Se avete fatto qualcosa in passato e pensate che non faccia per voi, beh potete non farla più in futuro. E' una cosa bella cambiare, aiuta a svilupparsi e a crescere ed è il viaggio della vita», ha poi concluso.