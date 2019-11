Clio MakeUp aspetta un'altra bambina

ROMA - Clio MakeUp ha rivelato il sesso del nascituro che porta in grembo. L'influencer italiana, famosissima nel campo beauty, ha annunciato il genere del suo secondogenito attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. Nella clip la 37enne tiene in mano due palloncini, uno rosa e uno blu. «Fiocco rosa o fiocco blu? Cosa sarà?», dice prima di far volare quello blu e di rimanere così con solo quello rosa in mano. «Un'altra bambina...», esclama.

Pochi metri più in là, la sua primogenita Grace, nata due anni fa dal matrimonio con Claudio Midolo, sembra esultare. «Sei contenta amore? Sì?», le chiede Clio. Mentre suo marito, che con il telefonino sta riprendendo tutta la scena, aggiunge: «Sono beato tra le donne».

La gravidanza prosegue senza particolari problemi. Clio ha solo iniziato a notare il pancino che lievita. «Sono entrata nella 16esima settimana, se porto i pantaloni non si vede tanto, ma con i vestiti si vede», ha fatto sapere in un altro video ai suoi follower. Poi ha spiegato di avere solo un timore, quello di poter svenire mentre si trova da sola. «Va tutto bene, ho fatto varie visite e i medici mi hanno rassicurato. Ho solo un problema, io tendo a svenire. Tipo se sto in metropolitana. Perché ho la pressione bassa, me l'ha misurata e la minima è di 55. Quindi devo cercare di non andare in giro da sola ora che sono incinta, altrimenti può essere un problema...», ha concluso.