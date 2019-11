Romina Power non si dà per vinta: nuovo appello per la figlia Ylenia

ROMA - Romina Power non ci pensa neanche a darsi per vinta. La cantante, a quasi 26 anni di distanza dalla scomparsa della figlia Ylenia, non ha perso la speranza di poter riabbracciare un giorno la sua primogenita. Così è tornata a chiedere aiuto - stavolta via social - per ritrovare la ragazza, di cui si sono perse le tracce quando aveva 23 anni.

«Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare. So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie, e condividete se potete», ha scritto Romina accanto a una foto di Ylenia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Chi invece sembra aver accettato la sostanziale impossibilità che Ylenia possa essere ancora viva è Albano Carrisi. Il cantante 76enne soffrì molto quando la sua primogenita scomparve nel nulla a New Orleans nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994. Recentemente ha spiegato che quello fu uno dei dolori più grandi della sua vita, se non il più grande.

«Nel caso di mia figlia il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c'era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c'è più», ha dichiarato.