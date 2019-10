Mel B si è fidanzata con un parrucchiere

LONDRA - Sembra che Mel B stia frequentando un parrucchiere di nome Rory McPhee. La Spice Girl 44enne avrebbe intrapreso una relazione con Rory, che ha 31 anni, già da tempo: secondo alcune fonti lui le avrebbe fatto perdere la testa da un paio d'anni.

Mel avrebbe fatto anche la prima apparizione ufficiale accanto a Rory, conosciuto attraverso il cugino Christian Cooke, quando lo ha portato come suo compagno ad un recente matrimonio. I beninformati riferiscono che per il momento i due stanno comunque mantenendo un rapporto molto rilassato.

Una fonte ha fatto sapere: «Mel e Rory sono amici da anni. Le cose tra loro si sono trasformate due anni fa, ma ultimamente si sono mostrati pubblicamente insieme. A quel matrimonio sono apparsi molto felici. Mel non sta cercando una relazione seria però e Rory è molto rilassato. Per ora quindi non ci sono grandi passi in vista. Sono molto contenti insieme e questo è quello che conta per loro in questo momento. Quando è intorno lui, lei è sempre sorridente».

Durante un'apparizione tv il mese scorso, al 'The Jonathan Ross Show', Mel, che nel 2017 si è separata dall'ex marito Stephen Belafonte, aveva detto di essere single, ma sembra che lo abbia fatto perché non aveva alcuna intenzione di parlare della sua vita sentimentale in televisione.