Raimondo Todaro non lascia Ballando: «Milly è come una madre»

ROMA - Raimondo Todaro, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha smentito i rumor secondo cui sarebbe pronto a lasciare il suo ruolo di insegnante a "Ballando con le Stelle" per passare alla concorrenza, ovvero "Amici", il programma condotto da Maria De Filippi, in cui lavora sua moglie Francesca Tocca, ballerina anche lei.

Il 32enne ha affermato che non potrebbe mai abbandonare lo show di Milly Carlucci perché considera la conduttrice come una seconda mamma. «Milly è come mia madre. Sto bene dove sto. Ormai a Ballando sono di casa», ha dichiarato Raimondo durante l'intervista rilasciata nel salotto pomeridiano di Raiuno. «Chi mi conosce sa che i miei genitori mi hanno insegnato il senso della riconoscenza», ha aggiunto.

Raimondo ha poi spiegato come riesce a gestire la lontananza dalla sua dolce metà dato che sono quasi sempre divisi a causa dei tanti impegni di lavoro. «Non ci vediamo tutto il giorno, lei è da Maria, io da Milly. Dopo 12 ore che lavoriamo assieme nella saletta, torni a casa e ti viene voglia di fare l'amore? La mattina separati, di notte più attaccati», ha confidato.

Todaro ha infine smentito anche le voci che lo vedrebbero conduttore de "L'Eredità" al posto di Flavio Insinna. «Questa notizia l'hanno tirata fuori prima che Flavio venisse a 'Ballando con le stelle'. Non ho la presunzione di condurre un preserale senza avere esperienze», ha concluso.