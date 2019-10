Antonella Clerici non vuole sposarsi: «Sto bene così»

ROMA - Antonella Clerici, che da tre anni è legata al compagno Vittorio Garrone, ha rivelato di non volersi sposare perché non sente la necessità di mettere nero su bianco davanti alla legge il suo rapporto sentimentale. «Vittorio è più romantico di me: mi fa sentire una regina e io lo faccio sentire un principe, sono molto accudente. Ma non ci sposiamo, stiamo bene così», ha raccontato la conduttrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi". «Dico a tutte di non perdere la speranza perché l'amore della propria vita si può trovare anche dopo i 50 anni. Devi avere il colpo di fortuna», ha aggiunto la 56enne.

La Clerici ha poi fatto sapere che la pausa lavorativa che sta vivendo, dopo che la Rai non ha confermato nessuno dei suoi programmi per la nuova stagione televisiva, le ha dato la possibilità di passare più tempo con la famiglia. «Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico», ha affermato.

Parlando infine del suo addio a "La Prova del Cuoco", programma che ha condotto fino al 2018, ma che adesso vede al timone Elisa Isoardi, ha detto: «Se fossi stata una calcolatrice, prima di lasciare La Prova del Cuoco avrei cercato di avere un programma forte in prima serata. Ma non sono così, per me viene prima il cuore e non mi sono pentita. Per anni ho accettato tutto per spirito di squadra e ho fatto il soldatino, ma il militare si fa una volta nella vita».