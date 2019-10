Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio va per le lunghe 

LOS ANGELES - Brad Pitt e Angelina Jolie hanno chiesto altro tempo per trovare un accordo per quanto riguarda il lato economico del loro divorzio. L'ex coppia si è detta addio nel 2016 e, sebbene i due attori siano già stati ufficialmente dichiarati 'single', il loro matrimonio non è stato ancora legalmente dissolto e ora sembra che potrebbe volerci ancora un bel po' prima che questo avvenga.

Secondo The Blast, Brad, 55 anni, avrebbe chiesto alla corte di nominare un giudice privato per fare in modo che il confronto possa continuare, una richiesta che vede concorde anche la Jolie, 44. La corte di Los Angeles avrebbe accettato la richiesta, a patto che i due attori paghino di tasca propria le ore di lavoro del giudice.

Sembra che la questione più complessa da risolvere al centro della contesa sia Miraval, il vigneto acquistato dai due divi nel 2011 con l'intenzione di lasciarlo, un giorno, ai loro sei figli, Maddox, 18 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, e i gemellini Knox e Vivienne, 11. Angie e Brad sarebbero però fiduciosi che con altro tempo a loro disposizione potranno trovare una soluzione alla faccenda.