Ecco perché Barbara Chiappini era scomparsa dalla tv

ROMA - Barbara Chiappini, ospite in studio a "Storie Italiane", ha rivelato di aver lasciato il suo lavoro in tv per dedicarsi completamente alla famiglia. «È stata una scelta fortemente voluta. Desideravo costruirmi una famiglia essendo cresciuta solo con mia zia. Ho conosciuto l'uomo della mia vita, Carlo. I figli non sono arrivati subito perché avevo dei problemi fisici importanti e dopo un paio d'anni, quando finalmente sono rimasta incinta e ho partorito, la mia vita è cambiata e ho pensato che non volevo farli crescere dalle tate», ha raccontato la showgirl, mamma di Sveva Lucia e Folco, durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

«Sono rimasta a casa fino a un anno fa, quando erano ancora molto piccoli. Adesso hanno cinque e quattro anni, sono un po' più grandi, e quindi ho pensato di provare a tornare a lavorare», ha aggiunto la 44enne di origini emiliane.

Barbara ha poi spiegato di avere ripreso alcune collaborazioni non senza difficoltà. «Ora lavoro a Yes radio nel programma 'Yes we are', non è stato comunque facile poter rientrare. Non è stato facile dopo 6-7 anni rientrate in questo mondo, ora sono felice, ho finalmente una famiglia, era quello che più desideravo e non rimpiango nulla», ha concluso.