Camila Cabello chiede sempre consigli a Ed Sheeran

NEW YORK - Camila Cabello chiede sempre consiglio a Ed Sheeran. La cantante e il collega hanno collaborato per la realizzazione della canzone 'South of the Border' e lei adesso ha spiegato di vedere Ed non tanto come un artista, ma come un amico.

Parlando con il The Sun, Camila ha detto: «Siamo amici da tantissimo tempo, ma penso di separare la persona, che è un mio amico, dall'artista. Questo perché quando ero più giovane, intorno ai 12 anni, ho detto in un'intervista che lui mi piaceva molto. Ero solo una sua fan. Ho parlato di lui in ogni intervista che ho fatto fino ai miei 15 anni. Quando mi chiedevano chi fosse il mio artista preferito, rispondevo Ed Sheeran. Lui e Taylor Swift erano i miei eroi».

E oggi Camila può considerare anche Taylor Swift una sua amica dopo aver aperto i suoi concerti del 'Reputation Stadium Tour' lo scorso anno. «Poterli conoscere è stata una cosa bellissima. Io chiedo sempre consiglio a Ed, su tantissime cose. La prima volta che si siamo ritrovati insieme in studio di registrazione è stato surreale. E' stato un sogno infantile che è diventato realtà», ha aggiunto.