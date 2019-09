Aaron Carter si è fatto tatuare Rihanna sul volto

LOS ANGELES - Aaron Carter si è tatuato l'immagine di Rihanna sul viso. Il cantante 31enne si è mostrato per la prima volta sul social, lasciando tutti di stucco, dopo essersi fatto incidere sulla faccia un disegno in cui la pop star appare come Medusa, la figura mitologica che al posto dei capelli ha dei serpenti. Accanto allo scatto ha scritto: «In questo momento sono io il più grande fenomeno della musica. Non si può negare». Rihanna, 31 anni, era stata ritratta come Medusa per una copertina di GQ nel 2013.

Aaron ha condiviso la foto dopo aver fatto sapere di voler essere lasciato in pace in seguito alle accuse mossegli dalla sorella e dal fratello Nick, ex dei Backstreet Boys. Nick ha infatti pubblicamente rivelato di aver denunciato Aaron per aver minacciato di morte sua moglie incinta. Su Twitter Aaron si è difeso: «Non ho mai pensato di creare dolore a qualcuno, figuriamoci di uccidere qualcuno. È stato difficile per me leggere quelle cose, perché chi mi conosce non avrebbe mai usato questa tattica per controllarmi. La cosa più brutta è che questa scelta avrà conseguenze sui miei nipoti innocenti. Per questo per favore chiedo a tutti di lasciarmi in pace e di lasciare che sia la giustizia ad occuparsi della situazione».