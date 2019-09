Marina La Rosa: «Ecco perché dissi di no a Pietro Taricone»

ROMA - Marina La Rosa, famosa per aver partecipato alla prima edizione del "Grande Fratello" nel 2000, a distanza di anni è tornata parlare del triangolo amoroso che si venne a creare all'interno della Casa di Cinecittà tra lei, Cristina Plevani, vincitrice di quell'edizione, e Pietro Taricone.



«Tutte le donne d'Italia in quel momento vedevano Cristina Plevani, che poi vinse l'edizione, che era completamente innamorata di Pietro. E pensavano a me come elemento di disturbo», ha affermato l'ex gieffina durante un'intervista rilasciata a "I Lunatici", programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea di Ciancio su Radio2. «Ma io ero corteggiata da Pietro, non accettavo nessuna avance, proprio perché c'era una donna innamorata di lui e quindi sarebbe stato un comportamento scorretto nei confronti di un'altra donna», ha spiegato la 42enne.



Marina ha poi ricordato con affetto Taricone, scomparso prematuramente nel 2010 a causa di un incidente mentre faceva paracadutismo. «Pietro era un personaggio meraviglioso. Lo era veramente e la conferma è che quando se ne andò piansero tutti, anche persone che mai lo avevano conosciuto. Era una persona semplice, riusciva a parlare con chiunque. Era anche colto, fissato con la filosofia. Una persona fantastica. È andata così, purtroppo», ha concluso.