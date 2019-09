LOS ANGELES - Paris Hilton vuole un figlio. La 38enne adora passare il tempo con le sue nipotine Lily-Grace, 3 anni, e Theodora, 20 mesi, e viziarle un po'. Pensa che stare vicino alle piccole le abbia fatto venire voglia di diventare mamma. Parlando con il magazine People ha spiegato: «Sono la zia simpatica. Sono Zia P. Mia nipote Lily-Grace è la copia esatta di come ero io da bambina. Quando vengono da me gli faccio sempre un sacco di regali, compro giocattoli come le Barbie, le vizio insomma. Adesso che Lily-Grace ha iniziato a parlare, sto legando molto con lei. Mi ha fatto venire voglia di avere dei figli miei».

Non è la prima volta che Paris parla del suo desiderio di maternità, visto che quando stava preparando il matrimonio con Chris Zylka, poi annullato, aveva già affrontato l'argomento. Oggi però l'ereditiera non è alla ricerca di un compagno. Qualche tempo fa ha spiegato: «Non ho tempo per l'amore in questo momento. Ho appena il tempo per pensare a me stessa. Sono costantemente in viaggio, 250 giorni all'anno, non sto quasi mai a casa. Mi sto concentrando su me stessa, il mio lavoro e i miei amici».

Per fortuna, ha aggiunto, ci sono sempre uomini che la corteggiano quindi quando verrà il tempo giusto non avrà difficoltà a trovare un compagno.