Rottura Caldonazzo-Ippoliti, Alba Parietti: «Amore insulso e tossico»

ROMA - Alba Parietti si è scagliata contro l'ormai ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo. L'opinionista si è lasciata andare a commenti al vetriolo nei confronti di Andrea Ippoliti durante l'ultima puntata di "Temptation Island Vip", andata in onda ieri sera su Canale5, che ha visto la coppia scoppiare definitivamente tra urla e accuse reciproche. «È stato un amore così insulso, inutile e tossico. Sto scrivendo un libro sul narcisismo e mi fermo a guardare attonita. Eccone uno di dimensioni gigantesche. Mi viene una rabbia tale che entrerei nel televisore a menare tutti e due. Lui per ovvi motivi. Lei perché è simpatica, bellissima, sensibile...», ha scritto Alba in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.

La 58enne ha poi ammesso di soffrire nel vedere un'amica in una situazione tanto sgradevole. «Provo, giuro, un fastidio terribile a vedere Nathaly in questa situazione con un uomo che mi fa prudere le mani e mi istiga il peggio», ha aggiunto. La Parietti ha poi accusato Ippoliti di essere un narciso senza rispetto per le donne. «Temo sia purtroppo uno dei tanti rapporti malati in cui noi donne incappiano, quelli che ci danno emozioni. È un narciso senza rispetto», ha proseguito. «Mio Dio, ma lui è il prototipo di tutto ciò da cui allontanarsi, un irrisolto che esibisce il suo sadismo», ha concluso.