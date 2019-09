Antonio Banderas: «Melanie Griffith è la mia migliore amica»

LOS ANGELES - Antonio Banderas ha rivelato che l'ex moglie Melanie Griffith è la sua migliore amica. Sebbene la coppia abbia divorziato nel 2015, è rimasto in ottimi rapporti. L'attore ha infatti spiegato che Melanie farà sempre parte della sua famiglia.

Durante un'intervista rilasciata a "Vulture" ha detto: «Non sono più sposato con Melanie, ma lei è la mia famiglia, probabilmente una delle mie migliori amiche, se non la migliore che ho. La mia famiglia saranno sempre lei, Dakota, Little Estella e Alexander (i loro figli, biologici e non, ndr)».

Banderas ha poi raccontato di quando conobbe per la prima volta Melanie e rimase profondamente colpito da lei sin dal primo istante che la vide sul red carpet degli Oscar nel 1989. «La prima volta che sono andato agli Academy Awards grazie alla nomination come miglior attore protagonista per il film 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi' sono salito sul tappeto rosso e l'ho vista. Ricordavo di aver visto i suoi film ma non il suo nome», ha confidato al magazine. «Sei anni dopo l'ho sposata. È accaduto tutto molto velocemente, ma ho un bellissimo ricordo di quegli anni insieme», ha infine concluso.