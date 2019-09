TORINO - Cristina Chiabotto si è sposata. L'ex Miss Italia, che ha vinto il concorso di bellezza el 2004, ha detto 'sì' al compagno Marco Roscio. La cerimonia si è svolta nella splendida cornice della chiesa di Sant'Uberto all'interno della Reggia di Venaria, vicino a Torino, la città natale di Cristina, dove la 32enne vive ancora oggi.

La coppia si è giurata amore eterno davanti ai parenti e agli amici più stretti, tra cui Fabiola Sciabbarrasi, la vedova di Pino Daniele, e Massimo Serini, famoso hairstylist e make-up artist che si è occupato di rendere la sposa ancora più radiosa di quanto non sia già nella vita di tutti i giorni.

Cristina e Marco si sono conosciuti meno di due anni fa, a pochi mesi dalla fine della turbolenta relazione tra lei e lo storico ex fidanzato Fabio Fulco, ma tra loro è esplosa fin da subito una passione davvero travolgente. I due hanno bruciato le tappe e in poco tempo hanno capito di essere fatti l'una per l'altro, arrivando così a decidere di organizzare le nozze. E chissà che molto presto non si metta in volo anche la cicogna, visto che Cristina non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma.