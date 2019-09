Bianca Guaccero e l'ex Nicola Ventola, ritorno di fiamma?

ROMA - Bianca Guaccero ha spiegato di essere ancora felicemente single dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto una figlia, Alice, che oggi ha 5 anni. La conduttrice ha anche smentito i rumor secondo cui ci sarebbe un ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Nicola Ventola.

I due, che hanno avuto una relazione dal 1996 al 2001, sono infatti stati avvistati nuovamente insieme nelle ultime settimane e le foto di quell'incontro sono state pubblicate dal settimanale "Chi". «Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. È una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre. Ma sono single», ha dichiarato la 38enne durante un'intervista rilasciata a "Il Giornale".

Qualche tempo fa Bianca, che oggi conduce il programma "Detto Fatto" su Raidue, aveva raccontato alla rivista "Oggi" di essere soddisfatta e serena dopo la brusca rottura con Acocella. «Non c'è nessuno nella mia vita ma va bene così per il momento, sono davvero serena e soddisfatta di quello che mi sta accadendo», aveva dichiarato.

La Guaccero aveva infine spiegato che la sua priorità principale è la serenità della piccola Alice. «È un momento di grande cambiamento sia lavorativo che personale. Sono una persona con le sue forze e fragilità. Sono una mamma single. L'importante è mia figlia», aveva confidato.