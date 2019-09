Erica Piamonte: «Stavo con Taylor Mega, ma mi ha tradito, si dovrebbe vergognare»

ROMA - Erica Piamonte ha sferrato un duro attacco a Taylor Mega dopo che quest'ultima è stata paparazzata dal settimanale "Nuovo" mentre bacia un'altra ragazza, Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne".

L'ex gieffina ha infatti rivelato di aver avuto una relazione con la bionda influencer e di aver scoperto attraverso le foto pubblicate dal magazine di essere stata tradita da lei. «Ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l'estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano», ha affermato Erica in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. «Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l'ho mai sentita nominare! E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi 'amore mi manchi' e mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare», ha aggiunto visibilmente alterata.

Non è poi tardata ad arrivare la replica della stessa Taylor, che sempre tramite social ha fatto sapere: «Posso parlarvi solo ora perché ho lavorato tutto il giorno. Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto senza far casini. È un tema piuttosto delicato anche se ho provato più volte a parlarne nelle mie Storie». «In questo periodo mi sto frequentando con una persona, ma non avrei voluto che uscissero quelle foto perché la mia famiglia non è al corrente di questo mio lato», ha proseguito.

La 25enne ha infine detto che non era assolutamente sua intenzione far soffrire Erica. «Inoltre non volevo far soffrire quest'altra persona... sinceramente basta, ora non so che dire», ha poi concluso.