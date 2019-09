«Se ho un desiderio? Vorrei che tutti gli hater sparissero»

LOS ANGELES - Kendall Jenner ha spiegato che le piacerebbe che le persone fossero più gentili e carine nei suoi confronti. La modella, che è cresciuta sotto le luci dei riflettori, è stata spesso oggetto di critiche da parte degli hater sui social e ha fatto sapere di sperare che un giorno la gente possa essere più comprensiva e gentile non solo verso di lei, ma in generale, perché nessuno merita di essere odiato.



Parlando in un video promozionale per la nuova linea di shapewear SKIMS, creata da sua sorella Kim Kardashian, la 23enne ha dichiarato: «Se potessi cambiare qualcosa nel mondo, vorrei rendere tutti più gentili e meno astiosi verso il prossimo».



Nella clip Kendall ha anche parlato di quali sono le parti del suo corpo che le piacciono e di quelle che invece non ama particolarmente. Ha infatti ammesso di avere ancora alcuni problemi ad accettare completamente il suo aspetto fisico. Ha detto: «Il mio nome è Kendall. Sono una modella. La mia parte del corpo preferita è l'altezza. A volte però riconosco di avere le spalle troppo larghe».



La reality star in un'intervista rilasciata qualche tempo fa aveva raccontato di non essere pentita di aver abbandonato la carriera da indossatrice. «E' stata una mia scelta non fare più la modella, ma non mentirò, a volte mi manca, a volte guardo le ragazze che sfilano e mi dico: 'Accidenti, ho voglia di sfilare'», aveva spiegato.