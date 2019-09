Antonella Fiordelisi, rivelazione a sorpresa: «Ho una sorella che non mi parla da anni»

ROMA - Antonella Fiordelisi ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi follower su Instagram e ha rivelato di avere una sorella che non le parla più da due anni. A un utente che le ha chiesto se fosse figlia unica, l'ex protagonista di "Temptation Island" ha spiegato: «Non sono figlia unica ma è come se lo fossi».

«In verità ho una sorella, ma non ha mai vissuto con me e abbiamo solo la mamma in comune. Inoltre non mi parla più senza motivo e quindi è come se fossi figlia unica», ha aggiunto la 21enne salernitana. Antonella, che da alcune settimane è tornata single dopo aver lasciato l'ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo a causa di un presunto tradimento, ha ora deciso di dedicare il suo tempo alla famiglia e agli amici.

La Fiordelisi, che ha ricevuto molti messaggi di sostegno da parte dei suoi fan dopo la fine della relazione con il 30enne romano, ha anche voluto ringraziare i suoi genitori per averle trasmesso dei sani princìpi. «Ringrazio mamma e papà per tutto questo. Provenire da una buona famiglia non è quando cresci con i soldi, provenire da una buona famiglia è quando sei nutrito con princìpi e valori», ha concluso.