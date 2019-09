Emanuela Folliero: «Mi pagavano per non fare niente»

ROMA - Emanuela Folliero ha lasciato Mediaset. Dopo ben 28 anni nell'azienda radiotelevisiva, la conduttrice ha deciso di non rinnovare il contratto ed è invece pronta a sbarcare, tra qualche giorno, in Rai. La 54enne è molto arrabbiata per il fatto che negli ultimi tempi il Biscione non le proponesse più nessun programma adeguato alla sua professionalità.

«Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti 'veri', per me, non ce n'erano», ha spiegato a 'Oggi'. «Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene», ha poi aggiunto. Anche se era pagata bene, la Folliero si era stancata di non poter dare sfogo alla sua creatività. «Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero», ha proseguito.

È così che è arrivata la telefonata del nuovo direttore di Rai2 Carlo Freccero, che l'ha convinta a curare una rubrica quotidiana a 'Detto Fatto', la trasmissione condotta da Bianca Guaccero che ricomincerà il prossimo lunedì, 16 settembre. «Gli ho chiesto: 'Carlo, quanto tempo ho per decidere?'. '10 secondi', mi ha detto. 'Accetto', l'ho fulminato», ha concluso.