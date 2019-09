Stefano Oradei piange per Veera in tv

ROMA - Stefano Oradei ha parlato per la prima volta in tv della fine della storia d'amore con Veera Kunnunen, con cui è stato fidanzato per più di dieci anni. I due, che avevano dato già i primi segnali di crisi durante l'ultima edizione di "Ballando con le Stelle", si sono lasciati all'inizio di questa estate perché lei ha deciso di intraprendere una relazione con Dani Osvaldo, l'ex calciatore a cui ha fatto da insegnante durante il programma di Milly Carlucci la scorsa primavera.

Il 35enne, che è stato ospite di "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno, non è riuscito a trattenere le lacrime. «Ho sofferto tantissimo per la fine della mia storia con Veera», ha rivelato il ballerino. «Sono stati 11 anni meravigliosi. La vita insieme non si cancella», ha aggiunto. Stefano, che prima di oggi non aveva mai voluto rilasciare interviste su questa vicenda, ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per metabolizzare il dolore seguito alla rottura con Veera. «È stato un periodo di silenzio giusto per trovare me stesso e per trovare i tempi giusti. Qui mi sento in famiglia e mi è stata data la possibilità di dire la mia», ha affermato. «L'ho amata molto e l'amerò per sempre», ha concluso.

La conduttrice ha poi dovuto interrompere la trasmissione non avendo più tempo a disposizione, ma ha fatto sapere che la versione integrale dell'intervista a Stefano andrà in onda nella puntata odierna.