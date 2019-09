Kristen Stewart non voleva essere famosa

LOS ANGELES - Kristen Stewart ha rivelato che non avrebbe mai voluto diventare famosa e che in passato è stata da molti accusata di essere una persona «ingrata». La star di Hollywood, che attualmente è fidanzata con Stella Maxwell e in passato è stata a lungo legata al collega Robert Pattinson, conosciuto sul set della famosissima saga di "Twilight", non ha mai nascosto di sentirsi a disagio davanti a tante persone.

Questo atteggiamento è stato spesso criticato perché confuso per una forma di ingratitudine verso i suoi fan. Ha detto: «Ho cercato di spiegarlo più volte, ma penso di non esserci mai riuscita bene. La gente si arrabbia perché sa che sei una persona privilegiata rispetto agli altri. Ma io non ho mai voluto la fama nonostante sia molto grata e contenta delle esperienze lavorative che ho fatto». «Ci sono persone che mi insultano e mi dicono: 'St****a ingrata'. Io ho sempre detto che non volevo essere famosa ma fare soltanto il mio lavoro», ha aggiunto l'attrice.

Quando lei e Robert erano fidanzati non hanno mai parlato della loro vita privata perché volevano preservare il loro rapporto dalla morbosa attenzione dei media. Durante un'intervista rilasciata all'edizione britannica di "Harper's Bazaar" la 29enne ha fatto sapere: «Quando io e Rob stavamo insieme, non avevamo nessuno che ci dicesse come comportarci con la stampa. Preservare la nostra relazione non è stato semplice».