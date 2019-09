Francesco Chiofalo sta sempre peggio: «Ho smesso anche di andare al lavoro»

ROMA - Francesco Chiofalo ha rivelato di stare molto male e di aver addirittura smesso di andare al lavoro. L'ex protagonista di "Temptation Island" qualche giorno fa è tornato single dopo essere stato lasciato dalla fidanzata Antonella Fiordelisi, che sostiene di essere stata tradita dal 30enne romano.

"Lenticchio", come viene chiamato, però non accetta questa situazione. «Sto male come non sono mai stato in vita mia... sono distrutto dal dolore... non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer. Passo tutto il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi... tutti i nostri ricordi insieme», ha scritto Francesco in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio, c'è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato dietro a tutto questo. Ho molti nemici», ha aggiunto. «La cosa che mi fa più male in tutta questa storia sono gli occhi di Antonella, i suoi occhi tristi che mi guardano delusi. Mi sento morire dentro, vorrei risolvere e recuperare questa situazione. Ma non riesco ad avere neanche un confronto con lei», ha continuato.

A chi ha insinuato che possa aver pianificato tutta questa vicenda per ottenere visibilità mediatica, Chiofalo ha poi replicato: «Magari fosse vero almeno non starei così male. La gente è cinica, cattiva e anche un po' sadica che gode nelle disgrazie altrui. Come si può pensare una cosa del genere?».