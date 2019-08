Shock a Capri per Mel B

CAPRI - Mel B è rimasta scioccata quando ha scoperto che l'ex marito Stephen Belafonte era in vacanza a Capri proprio mentre anche lei si trovava sull'Isola Azzurra. La cantante 44enne recentemente ha trascorso qualche giorno nella famosissima località turistica italiana per celebrare le nozze dell'amica e co-giudice di 'America's Got Talent' Heidi Klum e di Tom Kaulitz ed è stata colta di sorpresa quando si è accorta che il suo ex stava postando alcune immagini dallo stesso luogo.

Una fonte ha spiegato al tabloid inglese 'The Sun': «Mel non sapeva che Stephen fosse lì, fino a quando è tornata a casa e i suoi amici le hanno fatto vedere le immagini social. Visto che la loro relazione è stata davvero tossica, questo comportamento in passato l'avrebbe pietrificata. È rimasta scioccata, ma adesso però pensa che sia patetico che l'ex non riesca a lasciarla in pace. L'isola è piccola quindi avrebbero potuto facilmente incontrarsi. Forse era questo lo scopo di lui».

Mel e Stephen, che insieme hanno una figlia di sette anni, Madison, hanno divorziato nel 2017 e la Spice Girl lo ha trascinato in tribunale accusandolo di violenza fisica e psicologica durante gli anni del loro matrimonio. La popstar ritiene di aver perso moltissime cose durante i 10 anni in cui è stata legata a Belafonte, inclusa la sua «autostima».