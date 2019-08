Gerald Butler ha mostrato le parti intime alle nozze della sorella

LONDRA - Gerard Butler ha mostrato per errore le sue parti intime a più di 400 persone durante il matrimonio di sua sorella Lynn perché aveva dimenticato di indossare le mutande sotto al kilt. L'attore in quell'occasione ha scelto di vestire il tradizionale capo d'abbigliamento del suo paese natale, che solitamente non prevede la presenza di biancheria intima, e ha raccontato di essersi dimenticato di tenere le gambe chiuse quando si è seduto durante la cerimonia, mostrando a tutti i suoi "gioielli di famiglia".

Durante un'intervista televisiva rilasciata nel programma "Conan" ha detto: «Siamo nati e cresciuti con il kilt. Sono i peggiori pannolini che un bambino possa indossare. Amo portarlo, l'ho messo sia al matrimonio di mio fratello che a quello di mia sorella e in entrambe le occasioni è stato un disastro».

«Il giorno delle nozze di mia sorella essendo un matrimonio cattolico ho dovuto fare la prima lettura, c'erano circa 400 persone presenti. Quando mi sono seduto, mia madre che era davanti a me in prima fila non faceva altro che fissarmi. E cercava di farmi capire che dovevo coprirmi ma io pensavo mi stesse dicendo di pregare», ha aggiunto il 49enne. «Mi faceva cenno con le mani, ma non capivo proprio poi a un certo punto guardo in basso e mi ricordo di avere il kilt aperto. Quindi lentamente ho accavallato le gambe facendo finta di niente. Il kilt va indossato senza biancheria intima per tradizione e io quel giorno ovviamente non la portavo», ha concluso.