Daniele Dal Moro: «La rottura con Martina? La mia famiglia non c'entra»

ROMA - Daniele Dal Moro ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste tramite Instagram dai suoi follower e ha spiegato che la sua famiglia non ha niente a che fare con la fine della storia d'amore con Martina Nasoni. A chi gli ha chiesto se la vincitrice dell'ultima edizione del "Grande Fratello" piacesse ai suoi parenti, ha replicato: «Io non ne ho mai parlato. La mia famiglia non mette mai il becco nei fatti miei. Avranno sicuramente una loro opinione ma se la tengono per loro». «Non sono mai stato influenzato dall'opinione degli altri su di lei», ha aggiunto.

I due, che si sono conosciuti proprio all'interno della Casa di Cinecittà, poco dopo la fine del reality di Canale 5 avevano iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere, ma la relazione tra i due non è mai decollata veramente. L'ex gieffino non sembra però aver dimenticato del tutto la sua ex coinquilina e a chi gli ha domandato se sarebbe pronto a riallacciare i contatti con Martina, lui ha risposto citando una canzone di Laura Pausini, 'La Solitudine'. «Non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami, amore mio, che illuderti non so», ha scritto Daniele in un post condiviso sul suo profilo Instagram, lasciando intendere di provare ancora qualcosa per la 21enne.