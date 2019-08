Alex Rodriguez vittima di un furto: rubati oggetti «dal valore sentimentale»

NEW YORK - Alex Rodriguez è stato vittima di un furto: dalla sua automobile sono stati portati via alcuni gioielli "senza prezzo" e alcuni oggetti di elettronica. L'ex giocatore di baseball 44enne, che sposerà Jennifer Lopez, stava mangiando dopo aver partecipato ad un programma sportivo in concomitanza con la partita dei Giants contro i Phillies a San Francisco la scorsa domenica, quando intorno alle 10 di sera è avvenuto il fatto.

Il SUV, che era in affitto, era parcheggiato non distante da Oracle Park, nel quartiere di South Beach. La polizia di San Francisco ha confermato che tra gli oggetti rubati c'è un computer portatile, una macchina fotografica e alcuni gioielli. Inizialmente si era diffusa la notizia che la refurtiva avrebbe avuto un valore di mezzo milione di dollari, ma un rappresentante di Alex ha spiegato a TMZ: «Il valore degli oggetti rubati dal veicolo di Alex Rodriguez mentre lui stava cenando è di gran lunga inferiore a quanto qualcuno ha scritto».

Poi è stato Alex stesso ha far sapere: «Sono molto dispiaciuto perché alcuni degli oggetti avevano per me un valore sentimentale molto alto, erano senza prezzo. Mi è stato detto che la polizia locale ha le riprese del furto e sta facendo di tutto per risalire all'identità dei malviventi».