Stefano Bettarini, parole poco carine sulla compagna: «La donna della mia vita? Non so»

ROMA - Stefano Bettarini non ha cambiato idea. L'ex calciatore aveva già detto di non volere altri figli e lo ha ribadito ancora una volta in una nuova intervista. Stefano ha anche detto di non sapere se la compagna Nicoletta Larini, 25 anni, che considera comunque una persona importantissima, possa essere definita la donna della sua vita.

«Insieme stiamo benissimo, lei dà un valore aggiunto alla mia vita. Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare», ha raccontato l'ex calciatore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo Tv".

Il 47enne, che ha già due figli, Niccolò, 20 anni, e Giacomo, 18, nati dal matrimonio con l'ex moglie Simona Ventura, parlando della possibilità di allargare la famiglia ha poi aggiunto: «Io ho già due figli grandi e non mi ci vedo a ricominciare da capo». «Anche quando io e Nicoletta ne parliamo, finiamo sempre col dirci che così stiamo benissimo: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai», ha concluso Bettarini.