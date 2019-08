Hugh Jackman, ecco la regola per un matrimonio duraturo

SYDNEY - Hugh Jackman ha rivelato che lui e la moglie applicano una regola tanto semplice quanto efficace per fare in modo che il loro matrimonio continui a essere sereno e duraturo. In un articolo pubblicato sulla rivista "WHO", l'attore ha spiegato: «Prima di avere figli, Deb e io abbiamo fatto una scelta tanto semplice quanto efficace per poterci guardare serenamente negli occhi in ogni occasione facile o difficile della nostra vita. Ci sono momenti belli e brutti, e a volte non te ne rendi nemmeno conto fino a quando non ti guardi indietro».

«Ci siamo ripromessi che ogni volta che ci saremmo trovati a passare un periodo particolarmente complesso ci saremmo sempre domandati: 'E' una cosa buona o cattiva per il nostro matrimonio?'. Oppure ora che abbiamo figli: 'È una cosa buona o cattiva per la nostra famiglia?'», ha aggiunto.

Il 51enne qualche tempo fa in un'altra intervista aveva raccontato che il segreto del suo matrimonio, che dura da ben 23 anni, è la complicità. «Le persone parlano di complicità e presumono subito che sia qualcosa di molto 'intimo'. Ma per me è la capacità di condividere tutto. È' il saper essere sinceri l'uno con l'altro e la volontà di affrontare insieme sia le cose belle che quelle brutte», aveva detto Jackman.