Benedetta Mazza nega di essere falsa

ROMA - Benedetta Mazza, che è stata tra le concorrenti dell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip", ha risposto ad alcuni follower che l'hanno accusata di essere falsa e di non dire le cose in faccia, ma allo stesso tempo di vantarsi di essere una persona sincera. L'ex gieffina è stata infatti attaccata da alcuni seguaci del suo profilo Instagram per aver condiviso sul social una frase di Luigi Pirandello. «Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti», ha scritto Benedetta accanto ad una sua foto pubblicata sul social citando proprio il grande scrittore italiano, provocando però la reazione di alcuni hater.

La 29enne ha quindi voluto rispondere spiegando di essere sempre stata una persona sincera e di non aver mai indossato maschere, per cui può permettersi di citare la frase di Pirandello senza essere criticata per questo. «Questa è una frase di Pirandello che condivido. Troppe maschere. Non parlo di me o di altri. Penso solo che questa frase sia una grande verità. Di me si può dire di tutto, tranne che porto una maschera», ha commentato. La modella ha poi aggiunto di non aver mai nascosto i suoi tanti difetti. «Io ho tanti difetti, ma sono me stessa. Non mi santifico», ha concluso.