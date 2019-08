«Con Moreno? Sono mamma, voglio andarci cauta»

ROMA - Paola Caruso ha parlato per la prima volta di Moreno Merlo, l'ex tentatore di "Temptation Island" che sta frequentando da qualche tempo e che secondo alcuni settimanali di cronaca rosa sarebbe il suo nuovo compagno. La bionda di origini calabresi ha però fatto sapere che tra loro c'è solo una tenera amicizia, almeno per ora. «Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!», ha raccontato l'ex Bonas di "Avanti un altro" durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy".

Paola ha poi spiegato che il figlio Michelino, nato dalla relazione con l'ex compagno Francesco Caserta, adora giocare con Moreno e che tra i due si è già instaurato un ottimo rapporto. «A Michelino piace, gioca insieme a lui, stiamo bene», ha confidato la 34enne.

La Caruso ha infine rivelato che il padre di suo figlio non ha ancora riconosciuto il piccolo e che è ormai un anno che non riceve più gli alimenti dall'imprenditore. «Da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà», ha concluso Paola.