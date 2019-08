DiCaprio, famoso "per caso"

LOS ANGELES - Leonardo DiCaprio pensa che la sua celebrità sia frutto solamente della fortuna. L'attore 44enne è stato protagonista di tantissimi film di successo, da 'Titanic' a 'Romeo + Juliet' e 'The Wolf of Wall Street', ma ritiene che il motivo per cui gli sono state date così tante fantastiche opportunità di lavoro è che si è trovato al posto giusto nel momento giusto.

Quando gli è stato chiesto come gestisca la sua fama internazionale, ha risposto: «Non lo so. Sono cresciuto nel mondo dello spettacolo, la maggior parte dei miei amici sono attori. So quanto sia difficile lavorare, e so quanto io sia stato fortunato a trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Se non fosse andata così, la mia vita sarebbe completamente diversa».

Nonostante il suo successo, DiCaprio si è spesso sentito come un outsider nel suo ambiente. «Penso che tutti ad un certo punto si siano sentiti come degli outsider. A me è successo quando stavo iniziando. Pensavo che una fata sarebbe arrivata a prendermi, ero come in un mondo mitologico. Ma sappiamo che se non fosse stato per un singolo momento di fortuna, io ora non sarei seduto qui a fare questa intervista», ha concluso.