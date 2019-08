Criticano la sua storia con Leonardo DiCaprio, Camila Morrone replica: «Siete crudeli con me»

LOS ANGELES - La fidanzata di Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, ha risposto a chi l'ha criticata per la differenza d'età che c'è tra lei e la star di Hollywood. L'attrice ha infatti 22 anni, esattamente la metà di quelli di Leo, e recentemente è stata subissata di commenti negativi da parte di alcuni follower dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Humphrey Bogart e Lauren Bacall, che ai tempi della loro storia d'amore avevano venticinque anni di differenza.

A chi le ha mosso queste accuse Camila ha voluto replicare con un messaggio: «Buongiorno gente, ho letto alcuni dei commenti sul mio profilo Instagram. E oh mio Dio, la gente è davvero così cattiva e piena di rabbia verso persone che non conosce neanche. Spero solo che chi ha commentato in maniera così crudele possa un giorno capire che devono imparare a vivere pensando più a loro stessi e meno agli altri. Dovrebbero spendere la loro energia in qualcosa di più costruttivo e altrove, invece di farlo qui. Bisogna vivere senza odio».

Una fonte molto vicina alla coppia ha recentemente rivelato che la relazione tra Leonardo e Camila è assolutamente seria. «Leonardo oggi è più maturo e spera che la loro storia duri a lungo. È molto preso anche se il matrimonio per ora non è ancora all'orizzonte. È contento di come le cose stiano andando ma non pensa troppo a lungo termine», ha spiegato il beninformato.