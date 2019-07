Miriam Leone racconta i suoi patimenti sentimentali: «Ho sofferto per amore»

ROMA - Miriam Leone ha raccontato di aver sofferto molto per amore e ha rivelato di essersi sentita in più occasioni non all'altezza della persona con cui aveva una relazione sentimentale.

«Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l'amore. Le donne dei romanzi che leggevo, ovviamente, erano tutte sventurate. Sventurate loro e disgraziatissime le eroine dei cartoni animati della mia generazione, la generazione Bim Bum Bam. Pollyanna, Lady Oscar, Georgie. Tutte più o meno abbandonate o orfane, così abbandonate da farti sentire in colpa per essere stata felice, o addirittura di essere viva», ha confidato l'ex Miss Italia durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair".

«Più mancava un contatto fisico, più mi struggevo. L'amore a una certa età era così: patimento e dolore. 'Non sarò mai all'altezza'. L'amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un'altra storia che non sempre vale la pena vivere», ha aggiunto la 34enne.