Maxi Lopez ancora contro Wanda Nara: «Usa i nostri figli per vendicarsi»

MILANO - Maxi Lopez è tornato ad attaccare Wanda Nara pubblicamente e ha detto che l'ex moglie sta cercando di allontanarlo dai loro tre figli. I due sono stati sposati per cinque anni, dal 2008 al 2013, e insieme hanno avuto Valentino, che oggi ha 10 anni, Costantino, 9, e Benedicto, 7. «Una donna che cerca di separare i figli da suo padre non dovrebbe essere definita una donna, tanto meno una madre. Usare i tuoi figli per vendicarti del tuo ex è la cosa più spietata che possa esistere e mostra il tuo rancore e valore come persona. I bambini devono stare al di sopra delle divergenze tra i loro genitori», ha detto il calciatore in una Instagram Story che ha però poi cancellato.

Il 35enne ha recentemente spiegato di avere grandi difficoltà a vedere i suoi ragazzi nonostante gli accordi presi durante il divorzio. «Nell'ultimo anno ho visto i miei figli due volte. Ho provato mille volte a parlare con Wanda, ma quello che succede è che diverse volte i problemi privati sono finiti sui media e il dialogo è stato interrotto. Non mi dà spazio per cercare di parlare degli argomenti dei ragazzi. C'è un accordo organizzato dagli avvocati, ma non è soddisfacente», ha fatto sapere. «Combatto ogni giorno per cercare di essere presente perché mi mancano i momenti con i miei figli che non ho mai recuperato. Non riesco nemmeno a parlare su WhatsApp perché Wanda e Mauro mi hanno bloccato»b, ha poi aggiunto.