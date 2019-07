Jessica Simpson, mamma in difficoltà

LOS ANGELES - Jessica Simpson ha rivelato che essere madre di tre figli non è affatto uno scherzo e che il ruolo da genitore è una sfida che la mette alla prova ogni giorno. La cantante, che è madre di Maxwell, 7 anni, Ace, 6, e Birdie, 3 mesi, nati dall'amore con il marito Eric Johnson, ha ammesso che trovare il giusto equilibrio tra gli impegni di lavoro e la famiglia per lei non è affatto semplice.

Durante un'intervista rilasciata al magazine "People" ha spiegato: «Tre figli non sono uno scherzo, è davvero difficile e la sfida più importante per me è cercare di esserci in ogni momento. Ora è anche più difficile gestirli perché sono tutti e tre in una fase diversa di crescita, e hanno esigenze diverse». Qualche tempo fa la 39enne aveva raccontato di essersi posta come obiettivo quello di tornare in forma dopo la sua terza gravidanza.

Aveva detto: «Sto lavorando duramente, ma non è facile tornare in forma. Devo farlo per stare bene con me stessa. Faccio molte camminate, anche se non brucio calorie però mi aiutano a schiarirmi le idee, seguo un'alimentazione corretta e ho scoperto che molti cibi che prima non mangiavo ora mi piacciono, ho cominciato a sostituire gran parte delle cose con il cavolfiore».