Amadeus ha pianto al suo matrimonio: «Non ho trattenuto le lacrime»

ROMA - Amadeus, che poco più di una settimana fa ha risposato Giovanna Civitillo con rito religioso a Roma, ha parlato per la prima volta delle nozze bis e ha rivelato di non essere riuscito a trattenere le lacrime. «Lei era talmente radiosa e solare... Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani: le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto. Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte», ha raccontato il conduttore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi".

I due, che sono una coppia ormai da più di sedici anni, si erano già giurati amore eterno con una cerimonia civile nel 2009, ma hanno deciso di rinnovare le promesse anche in chiesa dopo che il 56enne ha ottenuto l'annullamento del suo primo matrimonio. «Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l'immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie», ha aggiunto il presentatore Rai.

Amadeus, che è padre di due figli, Alice, 21 anni, nata dal primo matrimonio, e José Alberto, nato dieci anni fa dall'amore con Giovanna, ha poi detto di non sentirsi parte di una famiglia allargata ma di un unico nucleo famigliare. «Non ci sentiamo una famiglia allargata, siamo una famiglia, e Alice è parte di noi. Fu lei a cinque anni a dire a Giovanna a bruciapelo 'perché non ti fidanzi con il mio papà?'. Lei e Giovanna si sono scelte e io non potrei esserne più orgoglioso», ha concluso.