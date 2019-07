Paolo Ruffini parla della fidanzata: «Ci si vede poco, ci si ama molto»

ROMA - Paolo Ruffini è tornato a parlare della sua storia d'amore con Diana Del Bufalo e ha spiegato che nonostante siano spesso distanti, i due fanno di tutto per trascorrere insieme più tempo possibile. «Con Diana va tutto bene, siamo sempre molto impegnati ed è normale che si stia poco tempo insieme», ha detto l'attore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi".

«Tra tv, cinema e teatro, sono sempre in giro. Che dire: ci si vede poco, ci si ama molto. Noi non viviamo insieme, adesso abbiamo cercato di intensificare: quando lei lavora, le vado dietro e viceversa», ha spiegato il 40enne toscano. Paolo, che ha alle spalle un matrimonio fallito con Claudia Campolongo, con cui è stato sposato per ben 6 anni, ha rivelato poi di avere un ottimo rapporto con l'ex moglie, che è anche molto amica di Diana. «La mia ex moglie è un'amica, è più di un'amica. Le voglio un gran bene ma no, non tornerei con lei», ha confidato.

Anche Diana in una recente intervista rilasciata alla rivista "Gente" ha confermato che la sua relazione con Paolo prosegue a gonfie vele. «Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me, io non amo i tipi precisi che bevono le tisane e sono patiti del fitness», ha raccontato.