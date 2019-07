Joe Jonas è orgogliosissimo di Sophie Turner

LOS ANGELES - Joe Jonas è «incredibilmente orgoglioso» della moglie Sophie Turner dopo che quest'ultima ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards. L'attrice 23enne è in lizza per ricevere il premio come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo di Sansa Stark nella serie 'Il Trono di Spade', e suo marito è davvero felicissimo della notizia. Su Instagram Joe ha pubblicato una foto dove appare insieme alla moglie ha scritto: «Sophie Turner, nominata agli Emmy. Sono orgogliosissimo di te».

La coppia è attualmente in viaggio di nozze alle Maldive dopo essersi sposata in un castello nel Sud della Francia il mese scorso. La damigella d'onore di Sophie è stata la sua collega di set Maisie Williams, che interpreta Arya Stark nella serie della HBO. Erano presenti anche i fratelli di Joe, Nick e Kevin, con le rispettive mogli, Priyanka Chopra e Danielle Jonas.

I due si erano però già sposati legalmente lo scorso maggio a Las Vegas, e Sophie aveva raccontato che suo padre ha reagito in maniera molto positiva quando lei le ha comunicato di aver messo la fede al dito.