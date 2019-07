Soleil e Jeremias, tattoo di coppia

ROMA - Nelle ultime settimane sono circolate molte voci su una presunta crisi di coppia tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi. Niente di più falso: la coppia è più unita che mai e ora via social è arrivata anche la prova. I due si sono tatuati lo stesso disegno sulla nuca, segno che il loro amore è più forte che mai. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram Soleil ha mostrato il processo di ideazione e creazione del tatuaggio.

La bella italoamericana ha voluto ringraziare l'artista che ha inciso sulla sua pelle e su quella del fidanzato l'immagine. «Grazie per aver dato forma al mio pensiero», ha scritto la 25enne pubblicando una foto delle mani del professionista che imprimono l'inchiostro sul suo corpo. Non è chiarissimo cosa sia rappresentato nel disegno inciso per sempre tra testa e schiena, ma sembra essere in qualche modo legato all'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi lo scorso anno, come ha confermato la stessa Soleil a un follower che le chiedeva delucidazioni.

Ed è stato proprio durante il reality di Canale5 che Jeremias, fratello di Belen Rodriguez, e Soleil hanno deciso di conoscersi meglio. Conoscenza che è poi sfociata, dopo il rientro di entrambi in Italia, in una vera e propria relazione.