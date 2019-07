Cardi B, il compleanno della figlia è un disastro

NEW YORK - Il primo compleanno della figlia di Cardi B è stato un mezzo disastro. La cantante la scorsa domenica ha utilizzato i social per ringraziare la sua famiglia e i suoi amici per essere andati al party della piccola Kulture.

In un video postato su Instagram ha però spiegato che le cose non sono andate come avrebbero dovuto: «Ragazzi volevo ringraziarvi per essere venuti al party di compleanno di Kulture. Era così buio che ho perso anche la mia cavolo di unghia... Vi spiego quello che è successo, quando sono arrivata è andata via la luce. Abbiamo passato un'ora senza luci e senza musica. Poi è tornata la corrente... la musica e le luci anche. Il condizionatore però non funzionava. Ci siamo letteralmente squagliati, però le persone si sono comunque divertite a ballare". "Quando stavamo per tagliare la torta però la corrente se n'è andata di nuovo. Poi quando è ritornata nessuno se ne voleva andare...», ha aggiunto.

Il rapper Offset, marito di Cardi B e padre di Kulture, già qualche giorno fa aveva raccontato dei piani per la festa di compleanno della piccola e aveva rivelato di avere in programma di spendere ben 400mila dollari per l'evento.