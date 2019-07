Eliana Michelazzo non ci sta: «Non sono una truffatrice, sono una persona onesta»

ROMA - Eliana Michelazzo, che insieme a Pamela Prati e Pamela Perricciolo è stata tra le protagoniste del caso mediatico più discusso degli ultimi tempi, è tornata a difendersi da chi ancora oggi sul social l'accusa di essere una truffatrice per aver mentito più volte pubblicamente. «Questa mattina ho ricevuto una mail che non mi è piaciuta per niente. Non posso dirvi di cosa si tratta ma sono rimasta molto male. Eliana Michelazzo ci ha sempre messo la faccia, ha parlato davanti a tutti gli italiani e sempre chiarito qualsiasi tipo di cosa. Ha cercato sempre di portare avanti un discorso. Per mettere la parola fine alla presa in giro che è stata fatta anche a me. Ho ricevuto vocali da una persona che non so chi sia. Ho creduto che questo Mark Caltagirone esisteva», ha fatto sapere l'ex agente della Prati in alcune Instagram Stories.

«Mi sto muovendo legalmente perché ci sono delle cose non chiare. La gente deve capire. Io sto meditando, sto cercando di staccare, di non pensare. Ma non è facile. Tutto quello che è successo fino ad un mese fa è stato un cambiamento radicale per me. Io quello voglio che non ci siano più pendenze", ha aggiunto la 40enne.

Eliana ha poi ribadito di aver ammesso le sue colpe nella vicenda e di avere però agito in buona fede, affermando di essere una persona onesta e sincera. «Non ho truffato nessuno, ho fatto la persona onesta. Sono stata la prima ad ammettere i miei sbagli. Chiedo clemenza. Spero tutto si risolva il prima possibile. Non merito un trattamento così. Non è giusto. È tosto leggere determinate cose quando hai cercato di fare il possibile. Ho sempre detto la verità. Non ho mai detto stupidaggini. Solo all'inizio quando ero anch'io dentro questa situazione. E' stancante sentirsi ancora accusati per il nulla. Io non ho fatto niente», ha concluso.